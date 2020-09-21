В Україні стартувала реконструкція одного з найбільших сховищ газу

На Дашавському підземному сховищі газу розпочато роботи з реконструкції установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу на виробництві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

"Реконструкція Дашавського ПСГ – один з перших проєктів, реалізацію якого ми починаємо в рамках десятирічної програми реконструкції. Наразі спостерігається великий попит на українські підземні газосховища як з боку українських, так і іноземних клієнтів. Тому нам дуже важливо, щоб технічне обладнання газосховищ працювало без збоїв, а процеси закачування та відбору природного газу відбувалися стабільно. Крім того, реконструкція установки осушення газу дасть змогу покращити фізико-хімічні показники. За таких умов клієнтам оператора газосховищ не потрібно буде витрачати додаткові ресурси на очищення блакитного палива", - зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Повідомляється, що запланована вартість реконструкції складе 216,6 млн грн (з ПДВ). Роботи планується закінчити у IV кварталі 2021 року.

Дашавське ПСГ, з проєктною потужністю у 2,2 млрд куб. м, є третім за обсягами зберігання природного газу українським газосховищем. Його реконструкція гарантовано забезпечить високу якість природного газу, який подається в магістральні газопроводи. А також підвищить ефективність, оперативність та інформативність роботи технологічного обладнання Дашавського газосховища.

Переобладнання установки осушення газу дасть змогу скоротити щорічні витрати паливного газу на 55-65%. Окрім того, оновлення технічного обладнання сприятиме зменшенню шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Автоматизація технологічного процесу установки осушення газу, що є частиною проєкту, дасть можливість контролювати якісні параметри газу, що подається в магістральні газопроводи, в режимі онлайн.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт реконструкції Дашавського ПСГ входить до Плану розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на 2020-2029 роки, а також - в інвестиційну програму українських ПСГ на 2020 рік, затверджену регулятором у червні цього року.

Окрім Дашавського газосховища, у найближчих планах - здійснення капітального ремонту та технічне переоснащення об'єктів Більче-Волицько-Угерського та Богородчанського ПСГ.