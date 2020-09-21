Фонд гарантування ініціює заміну управителя пенсійних та дитячого фондів банку "Аркада"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Кабінету Міністрів України та ПрАТ «ХК "Київміськбуд" із запитом щодо призначення нового уповноваженого банку з управління активами двох пенсійних та одного дитячого фондів неплатоспроможного банку "Аркада".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

У Фонді нагадали, що можливість заміни управителя передбачена угодою між АКБ «Аркада» та Холдинговою компанією "Київміськбуд", у разі якщо банк підлягає ліквідації.

Банк "Аркада" створив у 2000 році два пенсійні фонди та один дитячий фонд банківського управління пайового типу і з фіксованим доходом та здійснював довірче управління коштами учасників цих фондів з метою їх накопичення, на підставі закону "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі ХК "Київміськбуд".

Згідно із законодавством Фонд гарантування вкладів не відшкодовує коштів, переданих банку в довірче управління, тому в межах своїх повноважень він вживає всіх заходів для призначення нового уповноваженого банку з управління активами пенсійних та дитячого фондів банку "Аркада".

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 25 серпня 2020 року ухвалив рішення віднести банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу.