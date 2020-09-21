Із Нацбанку йде директор департаменту фінмоніторингу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
"21 вересня 2020 року Ігор Береза завершує роботу на посаді директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України. У зв'язку із цим Національний банк незабаром оголосить конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні.
До сфери компетенції майбутнього директора цього департаменту належатиме, зокрема, забезпечення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також організація валютного контролю за банками, філіями іноземних банків, іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій.
У пресслужбі нагадали, що Ігор Береза очолив департамент фінансового моніторингу Національного банку в червні 2015 року. До ключових досягнень Національного банку в цій сфері за час його каденції належить, зокрема, запровадження ризик-орієнтованого підходу у всіх процесах суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, інші фінансові установи тощо), розроблення та впровадження повноцінних та спрощених моделей дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків.