Із Нацбанку йде директор департаменту фінмоніторингу

Національний банк невдовзі оголосить конкурс на посаду директора Департаменту фінансового моніторингу у зв'язку зі звільненням чинного директора Ігора Берези.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"21 вересня 2020 року Ігор Береза завершує роботу на посаді директора Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України. У зв'язку із цим Національний банк незабаром оголосить конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні.

До сфери компетенції майбутнього директора цього департаменту належатиме, зокрема, забезпечення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також організація валютного контролю за банками, філіями іноземних банків, іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій.

У пресслужбі нагадали, що Ігор Береза очолив департамент фінансового моніторингу Національного банку в червні 2015 року. До ключових досягнень Національного банку в цій сфері за час його каденції належить, зокрема, запровадження ризик-орієнтованого підходу у всіх процесах суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, інші фінансові установи тощо), розроблення та впровадження повноцінних та спрощених моделей дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків.