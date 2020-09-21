На рахунках Фонду гарантування 14,6 мільярда

Станом на 1 вересня на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перебувало 14,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Загальна сума акумульованих Фондом на 1 вересня 2020 року коштів склала 14 617,1 млн грн. Від регулярного збору до Фонду у січні-серпні 2020 року надійшло 2 975,0 млн грн", - зазначили у Фонді.

При цьому вкладникам неплатоспроможних банків протягом серпня 2020 року виплачено 26,6 млн грн, за січень-серпень - 161,7 млн грн.

Станом на 1 вересня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів налічується 74 діючих банки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 липня 2020 року в Україні тривала ліквідація 50 неплатоспроможних банків.

У травні 2020 року Фонд гарантування заявляв, що за останні 2 роки 76% громадян України не мали жодної проблемної ситуації у взаємодії з банками.