Україні слід залучити міжнародну спільноту до вирішення продовольчих проблем – експерт

Україна має на урядовому рівні звернутися до міжнародних організацій, щоб вони допомогли вирішити проблеми з харчуванням та питною водою.

Як передає Укрінформ, це під час пресконференції в агентстві заявив член президії Ради з екологічної безпеки України Михайло Костинський.

На його думку, пестициди, гербіциди, добрива, які використовуються в агровиробництві є основними забруднювачами природного середовища. До того ж, за даними Костинського, в Україні дві третини площ розорюються через вивітрювання, знищення поверхневого шару.

"За останні 40 років середньорічна температура піднялася до 6 градусів. Але при цьому агровиробництво не забезпечує нас якісними продуктами харчування, бо ми втратили вікові традиції землеробства", - наголосив член президії Ради з екологічної безпеки.

Також він стверджує, що 80% населення України не має доступу до природної питної води.

"Ми бачимо, у якому стані водосховища. Ця вода непридатна для очистки", - впевнений експерт.

Він вважає, що Україна має на урядовому рівні звернутися до міжнародних організацій, щоб вони допомогли вирішити проблеми з харчуванням та питною водою, а також очищенням природного середовища, оскільки дані проблеми не можуть бути вирішені власними силами України.

"У питаннях екології, пов'язаних з сільським господарством, ми втратили контроль. Системно ніхто не працює, а окремі акції не дають результатів. Є сумнівні стандарти, яких дотримуються не всі. Тому те, що потрапляє на полиці, є сумнівної якості", - підсумував Костинський.