МХП у першому півріччі сплатив 1,59 мільярда податків

Підприємства групи агроіндустріального холдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП) протягом першого півріччя 2020 року сплатили до бюджетів всіх рівнів 1,59 млрд грн податків.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

«Підприємства групи одного з найбільших агроіндустріальних холдингів України МХП протягом першого півріччя 2020 року сплатили до бюджетів всіх рівнів 1,59 млрд грн податків. Так, податок на доходи фізичних осіб склав 663,1 млн грн, єдиний соціальний внесок - 539,6 млн грн, ПДВ на митниці - 212,7 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 55,8 млн грн військового збору було сплачено до державного бюджету, 54,9 млн грн склав податок на землю.

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Засновник та СЕО МХП Юрій Косюк вкотре зазначив, що МХП - чесний бізнес, який показує реальні прибутки і сплачує податки у повному обсязі: «На прикладі МХП ми хочемо показати, що чесний і сильний бізнес в Україні цілком можливий. Ми працюємо абсолютно чесно і прозоро як з нашими партнерами, так і з державою».

Голова правління МХП також наголосив, що сильний національний бізнес є основою розвиненої національної економіки. «Коли в Україні буде 100 таких компаній, як МХП, Україна вже буде європейською країною», - додав Косюк.

Фото, інфографіка: МХП