Нафта дешевшає після зростання минулого тижня

Ціни на нафту знизилися 21 вересня після максимального з червня стрибка за підсумками минулого тижня завдяки підтвердженню країнами ОПЕК+ прихильності скорочення видобутку в повній відповідності до попередніх домовленостей.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,80 за барель, що на $0,35 (0,81%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $40,75 за барель, що на $0,36 (0,88%) вище рівня попередньої сесії.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

За підсумками засідання моніторингового міністерського комітету ОПЕК+ (JMMC), що пройшов минулого тижня, було оголошено про продовження термінів компенсації недоскорочених обсягів видобутку ОПЕК+ до кінця 2020 року. Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман висловив упевненість, що у вересні-грудні 2,4 млн б/д недоскорочених обсягів ОПЕК+ будуть компенсовані.

"Якщо додаткові скорочення будуть здійснені, надлишку пропозиції на нафтовому ринку, якого багато хто боявся, не буде, і запаси істотно скоротяться", - зазначає аналітик Commerzbank Юджин Вайнберг.

Тим часом Мексиканська затока готується до удару тропічного шторму «Бета», третього шторму, що обрушився на цей район менше ніж за місяць після урагану «Саллі» на попередньому тижні і урагану «Лаура» в кінці серпня. «Бета» просувається до узбережжя Техасу, викликаючи затримки у відновленні поставок і переробки нафти, які були перервані ураганом «Саллі». Станом на 18 вересня в американській зоні Мексиканської затоки було відключено 17% видобувних потужностей. Тропічний шторм «Beta» - це 23-й за рахунком шторм поточного сезону ураганів у Атлантиці, що є новим антирекордом. При цьому вважається, що сезон ураганів завершиться в регіоні 30 листопада.

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Ринок продовжує стежити за ситуацією із захворюваністю на COVID-19 у світі, оскільки залишається чутливим до темпів відновлення глобальної економічної активності. Пандемія продовжує розширюватися, особливо в Європі. Велика Британія розглядає можливість введення другого загальнонаціонального локдауна, а деякі країни ЄС вже відновлюють профілактичні заходи, спрямовані на стримування коронавірусу.

"Відродження інфекцій COVID-19 в усьому світі призвело до того, що багато урядів зупинили послаблення обмежень. Це негативно позначилося на попиті на паливо в Європі і США", - зазначили аналітики ANZ.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 42,81 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,82 долара за барель, що на 33 цента нижче за рівень закриття торгів ($43,15).