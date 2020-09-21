Глава Мінфіну анонсував програму для отримання кредитів на житло

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про готовність уряду наступного року передбачити у державному бюджеті надання іпотечних кредитів для 30 тисяч українських сімей.

Як передає Укрінформ, про це Марченко сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"В наступному році ми готові будемо передбачити надання іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей. Зараз практично нічого не надається. Тобто, це нова програма. Ми докапіталізуємо нову установу, яка зможе надавати іпотечні кредити і також надавати фінансовий лізинг, кредит. Тобто, це будівництво житла", – сказав Марченко.

Нагадаємо: у серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних, тому що банківські ставки за іпотекою, які існували досі, "просто непідйомні" для багатьох українських сімей.