“Мінус” 30%: приємне здешевлення овочів “борщового набору”

“Мінус” 30%: приємне здешевлення овочів “борщового набору”

Аналітика
Укрінформ
Падають у ціні і яблука. Та порівняно із минулим роком вони все ще дорогі. Чи допоможе кращий врожай?

У серпні овочі "борщового набору" – за винятком моркви – значно подешевшали у порівнянні з останнім місяцем літа 2019-го. Про таку приємну для споживачів тенденцію повідомила Державна служба статистики. Певно, потішить українців й інформація про стрімке здешевлення яблук. Щоправда, йдеться, передовсім, про падіння гуртових цін – найшвидшими темпами за останні 5 років. Незважаючи на це, оптовики збувають продукцію усе ще на 2-7 гривень дорожче, ніж навіть минулого неврожайного року. Уроздріб же вартість головних осінніх фруктів і взагалі “кусається”. За кілограм правлять по 25-35 гривень. Певно, доки торговці не порозпродують раніше закуплені партії. Далі роздрібна ціна має опуститися до 15-25 гривень...

Та чи довго пануватиме цей (відносний) овочево-фруктовий “рай”?

Серпень – і в погоді, і до борщу “лагідний”...

За даними Держстату, картопля вроздріб за рік подешевшала на 33% – у середньому до 10 гривень за кілограм, ріпчаста цибуля – на понад 43% (5 гривень 90 копійок), столові буряки – на 22% (6,25), капуста – майже на 30% (до 5 гривень 90 копійок). А ось морква через високий попит та брак пропозиції навпаки у ціні зросла. На 8,5% – до 10 гривень 85 копійок за кілограм. Причому, це середній показник. У супермаркетах помаранчевий овоч можна знайти і по 6-8 гривень. А ось на вуличних ятках за кілограм моркви просили навіть по 15-18 гривень.

У вересні гуртові ціни на овочі “борщового набору” продовжили падати. Галузеві експерти підрахували: зараз вони на 30% нижчі, ніж восени минулого року. Причому, до “колег по падінню” приєдналась і норовлива морква. 

Аналізуємо ситуацію за кожною із позицій. І ще про деякі улюблені овочі та фрукти згадаємо...

1. Картопля

Уроздріб за картоплю правлять від 8 до 12 гривень
Уроздріб за картоплю правлять від 8 до 12 гривень

Середня гуртова вартість бульби нині – 5,5 гривень за кілограм. Уроздріб за неї правлять від 8 до 12 гривень (торік було 15−18). Врожай непоганий. Особливо, якщо аграрії і власники індивідуальних домогосподарств “вгадали” із сортами, для яких цьогорічні погодні умови виявилися найбільш комфортними. Тож завдяки значній пропозиції є потенціал до зниження як гуртових, так і роздрібних цін. Роздрібні торговці (особливо селяни, які продають вирощене на власних городах), до речі, вже змирилися з необхідністю зменшення маржі і, щоб якомога швидше розпродатись, готові віддавати дрібнооптові партії – сітками і мішками – й за 7-7,5 гривень. Загалом ціни на картоплю нині в середньому на 45% нижчі, ніж у вересні торік. При цьому більшість великих гравців ринку переконані: вартість бульби й надалі знижуватиметься, доки триватиме активне збирання вирощеного у фермерських та в індивідуальних господарствах.

Аби стримати цінове падіння й захистити інтереси вітчизняного виробника, Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства навіть ініціює заборону імпорту бульби з Росії. Про це повідомив заступник міністра Тарас Висоцький. Щоправда, доки таке рішення ухвалять, імпорт з РФ може стати невигідним із економічної точки зору. Адже картопля в Росії нині дорожчає: тамтешні виробники притримують вирощене, запасаючи його за зиму й розраховуючи на вищі весняні ціни. Тож зараз гуртові партії в основних “картопляних” регіонах федерації збувають по 4,5-6,5 гривень (у перерахунку), що робить імпорт цієї продукції в Україну нерентабельним, а отже – недоцільним.

За прогнозами ж експерта овочевого ринку Тетяни Гетьман, на відміну від попередніх сезонів, Україна цьогоріч взагалі може обійтися без картопляного імпорту. (Принагідно зазначимо, що навесні та влітку ми навпаки у 6 разів у порівнянні з минулим роком наростили імпорт ранньої бульби, якої завезли на понад $51 мільйон).

2. Морква

Попит на моркву кінцевих споживачів залишається стабільно високим
Попит на моркву кінцевих споживачів залишається стабільно високим

На відміну від “валідольного” серпня, гуртова вартість цього коренеплоду у вересні почала знижуватися. Адже пропозиція поступово зростає. Якщо минулий тиждень ринок моркви, за даними проєкту EastFruit, завершив у ціновому коридорі 6-9 гривень за кілограм, то вже цими днями ціновий діапазон звузився до 5-7 гривень. Великі ж гуртові партії продають по 3-5 гривень за кілограм. При цьому попит на моркву кінцевих споживачів залишається стабільно високим, а ось “інтерес” оптовиків падає: фермерам складно збувати із максимальною вигодою вирощену продукцію. Водночас галузеві експерти вважають, що надалі нижче 3-4 гривень гуртова вартість цього продукту не знижуватиметься. Уроздріб, як-то кажуть, “є варіанти”: через збереження аномально високих цін дрібними торговцями, котрі змушені будуть услід за торговельними мережами зменшувати націнки. 

Але! Наразі на ринку пропонують в основому непридатну для тривалого зберігання продукцію. І поки що незрозумілі майбутні обсяги пропозиції більш якісних партій, які можна буде закладати на зиму. Якщо непошкоджених коренеплодів зберуть недостатньо, овоч, цілком ймовірно, повернеться до серпневого цінового коридору, або й встановлюватиме нові рекорди.

3. Цибуля

Два роки поспіль цибуля лякала нас захмарними цінами
Два роки поспіль цибуля лякала нас захмарними цінами

Два роки поспіль “золотиста” лякала нас захмарними цінами. Надто у другій половині сезону, коли овоч коштував до 17 гривень за кілограм (в сезоні-2019/20) та понад 25 гривень – 2018/2019. “Високі ціни привели в цей бізнес нових гравців і додали азарту досвідченим виробникам. Площі під цибулею продовжують рости черговий рік поспіль і з дедалі більшою інтенсивністю”, – наголошують експерти проєкту “АПК-Інформ: овочі і фрукти”. Вони кажуть про збільшення валового збору цибулі в Україні – навіть з урахуванням незначного зниження врожайності. А пропозиція позначається на ціні. На гуртових ринках за якісну продукцію нині просять по 3 гривні. Є багато пропозицій цибулі середньої якості – по 2,5-2,7 гривень за кілограм. Гуртові партії некондиційної цибулі пропонують іще дешевше. 

За прогнозами аналітиків, якщо не виникне форс-мажорів, що завадять запасам “золотистої” успішно перезимувати, то й навесні наступного року цибуля навряд чи коштуватиме більше 5 гривень (опт) і і 7-9 уроздріб. Тож минулорічні цибулеві “трабли” згадуватимемо, як страшний сон. 

Ще одна передумова нашого “щасливого цибулевого майбутнього” – поміркований експорт продукції. А не намагання на піку ціни вивезти все (як це вже не раз траплялося), а далі – як буде. Річ у тім, що зараз цибуля в Україні найдешевша у регіоні. І якщо експортувати її до РФ, де овоч лише на кілька десятків копійок дорожчий, невигідно, то, приміром, у Молдові кіло ріпчастої на гуртових ринках коштує до 8 гривень, у Польщі – до 10. Тож є спокуса...

4. Капуста

Проблем із забезпеченням українців капустою не буде
Проблем із забезпеченням українців капустою не буде

За оцінками експертів, жодних проблем із забезпеченням українців цим борщовим інгредієнтом, вочевидь, не буде. Принаймні, восени.

Незважаючи на брак дощів у деяких регіонах, ця вологолюбна культура вродила непогано. А звідси – і помірковані ціни. Зокрема, на масові та найбільш популярні у нас види цієї продукції. 

Приміром, на ринку “Шувар” дрібні гуртові партії білокачанної капусти коштують від 3,5 до 4,5 гривень за кілограм, червоноголової – 10-15 гривень, пекінської – 14, савойської – 12, цвітної – 20, броколі – 25. Ще дешевші деякі сорти на ринку “Столичний”. Цвітну капусту, скажімо, там можна знайти і по 17 гривень, пекінську – по 10-11.

5. Томати

відновилося зниження цін на ринку тепличних помідорів
відновилося зниження цін на ринку тепличних помідорів

За даними EastFruit, цього тижня відновилося зниження цін на ринку тепличних помідорів. Вже маємо майже 20% падіння. Тобто, томати “з-під скла й волокна” нині на 10% дешевші, аніж у вересні торік. Річ у тім, що великі тепличні комбінати саме почали масово збирати врожай “осінньої хвилі”. Пропозиція продукції щодня зростає. А ось попит залишається незначним. Бо люди воліють купувати “солодкі рештки” ґрунтових – передовсім, городніх – помідорів, віддаючи перевагу смаку а не товарному вигляду. Тим паче, що тоді як гуртові партії тепличної продукції коштують 12-18 гривень за кілограм, ціна “сливок” із ґрунту стартує від 5-и.

6. Яблука

Зараз українські аграрії збирають осінні сорти яблук
Зараз українські аграрії збирають осінні сорти яблук

З початку вересня вартість гуртових партій яблук в Україні знизилася приблизно у півтора рази. Це – найбільше падіння цін за останні 5 років. На найбільшому гуртовому ринку Західної України “Шувар” популярні сорти продають по 10-15 гривень за кілограм. А ще на початку місяця гуртові партії пропонували за 18-20 гривень. На ринку “Столичний” яблука нині коштують від 12 до 15 гривень. Хоча є й пропозиції якісних партій по 22-23 гривні.

“Є два фактори, які вплинули на таке різке падіння ціни: хороший урожай яблук і доволі висока їх вартість на старті сезону. У першій декаді вересня на ринку “Шувар” продали 1,25 тисяч тонн яблук. Це – на 19% більше порівняно із минулим роком. Зараз українські аграрії збирають осінні сорти яблук, які мають невеликий термін зберігання. Тому пропозиція збільшується, а ціни падають”, – пояснює Тетяна Гетьман.

Але радіти “яблучним” цінам, либонь, ще зарано. Адже у попередні 5 років у цей період яблука коштували дешевше – по 8-10 гривень, а у 2018 році – навіть 4-5 гривень за кілограм. Тож аналітики не виключають: цьогоріч ціни ще мають знизитися. Адже врожай хоча і не буде рекордним, але, безперечно, кращий, аніж торік, коли яблук зібрали мало, а якість плодів була вкрай низькою. Цього ж року й погодні умови для цих фруктів виявилися більш сприятливими, і почали плодоносити багато молодих промислових садів.

Владислав Обух, Київ

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