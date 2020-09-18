“Мінус” 30%: приємне здешевлення овочів “борщового набору”

Падають у ціні і яблука. Та порівняно із минулим роком вони все ще дорогі. Чи допоможе кращий врожай?

У серпні овочі "борщового набору" – за винятком моркви – значно подешевшали у порівнянні з останнім місяцем літа 2019-го. Про таку приємну для споживачів тенденцію повідомила Державна служба статистики. Певно, потішить українців й інформація про стрімке здешевлення яблук. Щоправда, йдеться, передовсім, про падіння гуртових цін – найшвидшими темпами за останні 5 років. Незважаючи на це, оптовики збувають продукцію усе ще на 2-7 гривень дорожче, ніж навіть минулого неврожайного року. Уроздріб же вартість головних осінніх фруктів і взагалі “кусається”. За кілограм правлять по 25-35 гривень. Певно, доки торговці не порозпродують раніше закуплені партії. Далі роздрібна ціна має опуститися до 15-25 гривень...

Та чи довго пануватиме цей (відносний) овочево-фруктовий “рай”?

Серпень – і в погоді, і до борщу “лагідний”...

За даними Держстату, картопля вроздріб за рік подешевшала на 33% – у середньому до 10 гривень за кілограм, ріпчаста цибуля – на понад 43% (5 гривень 90 копійок), столові буряки – на 22% (6,25), капуста – майже на 30% (до 5 гривень 90 копійок). А ось морква через високий попит та брак пропозиції навпаки у ціні зросла. На 8,5% – до 10 гривень 85 копійок за кілограм. Причому, це середній показник. У супермаркетах помаранчевий овоч можна знайти і по 6-8 гривень. А ось на вуличних ятках за кілограм моркви просили навіть по 15-18 гривень.

У вересні гуртові ціни на овочі “борщового набору” продовжили падати. Галузеві експерти підрахували: зараз вони на 30% нижчі, ніж восени минулого року. Причому, до “колег по падінню” приєдналась і норовлива морква.

Аналізуємо ситуацію за кожною із позицій. І ще про деякі улюблені овочі та фрукти згадаємо...

1. Картопля

Уроздріб за картоплю правлять від 8 до 12 гривень

Середня гуртова вартість бульби нині – 5,5 гривень за кілограм. Уроздріб за неї правлять від 8 до 12 гривень (торік було 15−18). Врожай непоганий. Особливо, якщо аграрії і власники індивідуальних домогосподарств “вгадали” із сортами, для яких цьогорічні погодні умови виявилися найбільш комфортними. Тож завдяки значній пропозиції є потенціал до зниження як гуртових, так і роздрібних цін. Роздрібні торговці (особливо селяни, які продають вирощене на власних городах), до речі, вже змирилися з необхідністю зменшення маржі і, щоб якомога швидше розпродатись, готові віддавати дрібнооптові партії – сітками і мішками – й за 7-7,5 гривень. Загалом ціни на картоплю нині в середньому на 45% нижчі, ніж у вересні торік. При цьому більшість великих гравців ринку переконані: вартість бульби й надалі знижуватиметься, доки триватиме активне збирання вирощеного у фермерських та в індивідуальних господарствах.

Аби стримати цінове падіння й захистити інтереси вітчизняного виробника, Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства навіть ініціює заборону імпорту бульби з Росії. Про це повідомив заступник міністра Тарас Висоцький. Щоправда, доки таке рішення ухвалять, імпорт з РФ може стати невигідним із економічної точки зору. Адже картопля в Росії нині дорожчає: тамтешні виробники притримують вирощене, запасаючи його за зиму й розраховуючи на вищі весняні ціни. Тож зараз гуртові партії в основних “картопляних” регіонах федерації збувають по 4,5-6,5 гривень (у перерахунку), що робить імпорт цієї продукції в Україну нерентабельним, а отже – недоцільним.

За прогнозами ж експерта овочевого ринку Тетяни Гетьман, на відміну від попередніх сезонів, Україна цьогоріч взагалі може обійтися без картопляного імпорту. (Принагідно зазначимо, що навесні та влітку ми навпаки у 6 разів у порівнянні з минулим роком наростили імпорт ранньої бульби, якої завезли на понад $51 мільйон).

2. Морква

Попит на моркву кінцевих споживачів залишається стабільно високим

На відміну від “валідольного” серпня, гуртова вартість цього коренеплоду у вересні почала знижуватися. Адже пропозиція поступово зростає. Якщо минулий тиждень ринок моркви, за даними проєкту EastFruit, завершив у ціновому коридорі 6-9 гривень за кілограм, то вже цими днями ціновий діапазон звузився до 5-7 гривень. Великі ж гуртові партії продають по 3-5 гривень за кілограм. При цьому попит на моркву кінцевих споживачів залишається стабільно високим, а ось “інтерес” оптовиків падає: фермерам складно збувати із максимальною вигодою вирощену продукцію. Водночас галузеві експерти вважають, що надалі нижче 3-4 гривень гуртова вартість цього продукту не знижуватиметься. Уроздріб, як-то кажуть, “є варіанти”: через збереження аномально високих цін дрібними торговцями, котрі змушені будуть услід за торговельними мережами зменшувати націнки.

Але! Наразі на ринку пропонують в основому непридатну для тривалого зберігання продукцію. І поки що незрозумілі майбутні обсяги пропозиції більш якісних партій, які можна буде закладати на зиму. Якщо непошкоджених коренеплодів зберуть недостатньо, овоч, цілком ймовірно, повернеться до серпневого цінового коридору, або й встановлюватиме нові рекорди.

3. Цибуля

Два роки поспіль цибуля лякала нас захмарними цінами

Два роки поспіль “золотиста” лякала нас захмарними цінами. Надто у другій половині сезону, коли овоч коштував до 17 гривень за кілограм (в сезоні-2019/20) та понад 25 гривень – 2018/2019. “Високі ціни привели в цей бізнес нових гравців і додали азарту досвідченим виробникам. Площі під цибулею продовжують рости черговий рік поспіль і з дедалі більшою інтенсивністю”, – наголошують експерти проєкту “АПК-Інформ: овочі і фрукти”. Вони кажуть про збільшення валового збору цибулі в Україні – навіть з урахуванням незначного зниження врожайності. А пропозиція позначається на ціні. На гуртових ринках за якісну продукцію нині просять по 3 гривні. Є багато пропозицій цибулі середньої якості – по 2,5-2,7 гривень за кілограм. Гуртові партії некондиційної цибулі пропонують іще дешевше.

За прогнозами аналітиків, якщо не виникне форс-мажорів, що завадять запасам “золотистої” успішно перезимувати, то й навесні наступного року цибуля навряд чи коштуватиме більше 5 гривень (опт) і і 7-9 уроздріб. Тож минулорічні цибулеві “трабли” згадуватимемо, як страшний сон.

Ще одна передумова нашого “щасливого цибулевого майбутнього” – поміркований експорт продукції. А не намагання на піку ціни вивезти все (як це вже не раз траплялося), а далі – як буде. Річ у тім, що зараз цибуля в Україні найдешевша у регіоні. І якщо експортувати її до РФ, де овоч лише на кілька десятків копійок дорожчий, невигідно, то, приміром, у Молдові кіло ріпчастої на гуртових ринках коштує до 8 гривень, у Польщі – до 10. Тож є спокуса...

4. Капуста

Проблем із забезпеченням українців капустою не буде

За оцінками експертів, жодних проблем із забезпеченням українців цим борщовим інгредієнтом, вочевидь, не буде. Принаймні, восени.

Незважаючи на брак дощів у деяких регіонах, ця вологолюбна культура вродила непогано. А звідси – і помірковані ціни. Зокрема, на масові та найбільш популярні у нас види цієї продукції.

Приміром, на ринку “Шувар” дрібні гуртові партії білокачанної капусти коштують від 3,5 до 4,5 гривень за кілограм, червоноголової – 10-15 гривень, пекінської – 14, савойської – 12, цвітної – 20, броколі – 25. Ще дешевші деякі сорти на ринку “Столичний”. Цвітну капусту, скажімо, там можна знайти і по 17 гривень, пекінську – по 10-11.

5. Томати

відновилося зниження цін на ринку тепличних помідорів

За даними EastFruit, цього тижня відновилося зниження цін на ринку тепличних помідорів. Вже маємо майже 20% падіння. Тобто, томати “з-під скла й волокна” нині на 10% дешевші, аніж у вересні торік. Річ у тім, що великі тепличні комбінати саме почали масово збирати врожай “осінньої хвилі”. Пропозиція продукції щодня зростає. А ось попит залишається незначним. Бо люди воліють купувати “солодкі рештки” ґрунтових – передовсім, городніх – помідорів, віддаючи перевагу смаку а не товарному вигляду. Тим паче, що тоді як гуртові партії тепличної продукції коштують 12-18 гривень за кілограм, ціна “сливок” із ґрунту стартує від 5-и.

6. Яблука

Зараз українські аграрії збирають осінні сорти яблук

З початку вересня вартість гуртових партій яблук в Україні знизилася приблизно у півтора рази. Це – найбільше падіння цін за останні 5 років. На найбільшому гуртовому ринку Західної України “Шувар” популярні сорти продають по 10-15 гривень за кілограм. А ще на початку місяця гуртові партії пропонували за 18-20 гривень. На ринку “Столичний” яблука нині коштують від 12 до 15 гривень. Хоча є й пропозиції якісних партій по 22-23 гривні.

“Є два фактори, які вплинули на таке різке падіння ціни: хороший урожай яблук і доволі висока їх вартість на старті сезону. У першій декаді вересня на ринку “Шувар” продали 1,25 тисяч тонн яблук. Це – на 19% більше порівняно із минулим роком. Зараз українські аграрії збирають осінні сорти яблук, які мають невеликий термін зберігання. Тому пропозиція збільшується, а ціни падають”, – пояснює Тетяна Гетьман.

Але радіти “яблучним” цінам, либонь, ще зарано. Адже у попередні 5 років у цей період яблука коштували дешевше – по 8-10 гривень, а у 2018 році – навіть 4-5 гривень за кілограм. Тож аналітики не виключають: цьогоріч ціни ще мають знизитися. Адже врожай хоча і не буде рекордним, але, безперечно, кращий, аніж торік, коли яблук зібрали мало, а якість плодів була вкрай низькою. Цього ж року й погодні умови для цих фруктів виявилися більш сприятливими, і почали плодоносити багато молодих промислових садів.

Владислав Обух, Київ