Шмигаль запропонував відновити роботу українсько-болгарської комісії з економічної співпраці

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна зацікавлена у поглибленні двосторонніх відносин з Республікою Болгарія та запропонував відновити роботу українсько-болгарської спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Про це він сказав під час зустрічі з віцепрем’єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Республіки Болгарія Єкатериною Захарієвою, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"На жаль, останнього разу комісія проводилася 10 років тому, тож ми маємо відновити її роботу. Проведення на регулярній основі засідань Комісії сприятиме подальшому зростанню обсягів двосторонньої торгівлі та інвестиційній співпраці між нашими державами", — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава уряду відзначив, що минулого року товарообіг між країнами перевищив 1 млрд доларів. Тому для подолання негативних наслідків пандемії та відновлення обсягів двосторонньої торгівлі варто об’єднати зусилля. Як зауважив Денис Шмигаль, одним із важливих інструментів двосторонньої співпраці в економічній сфері є Українсько-болгарська спільна міжурядова комісія з питань економічного співробітництва.

Денис Шмигаль та Єкатерина Захарієва домовилися провести у м. Софії у 2021 р. українсько-болгарський бізнес-форум. У рамках форуму має відбутися й засідання Українсько-болгарської спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Сторони порушили питання зміцнення економічної співпраці, військово-технічного співробітництва, розвитку транспортної та туристичної галузі.

Під час зустрічі сторони обговорили також перспективи розвитку транспортної та туристичної галузі, яка зазнала негативного впливу від поширення COVID-19.

Зі свого боку Прем’єр-міністр відзначив важливість запуску міжнародного пункту пропуску через державний кордон для поромного, пасажирського та вантажного сполучення між населеними пунктами Орлівка (Україна) – Ісакча (Румунія).

"Це сприятиме збільшенню туристичного потоку та розширенню бізнес контактів між нашими державами та дасть можливість покращити пряме автомобільне сполучення. Також необхідно докласти зусиль для підписання угоди, яка спростить умови перевезення вантажів у прямому міжнародному залізнично-поромному сполученні порт "Чорноморськ" — поромний комплекс "Варна", — зауважив глава Уряду.

У свою чергу Захарієва зазначила, що Болгарія підтримує прагнення України до інтеграції з ЄС і НАТО. Вона висловила вдячність за збереження Болградського району та його громади, яка є провідником у розвитку двосторонніх відносин.

Шмигаль подякував Захарієвій та Республіці Болгарія за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.