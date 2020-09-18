Номінальний ВВП України у ІІ кварталі 2020 року становив 867,8 мільярда
Укрінформ
Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за ІІ квартал 2020 року становив 867,8 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.
У розрахунку на одну особу номінальний ВВП України за ІІ квартал 2020 року становив 20,74 тис. грн. Зазначається, що реальний ВВП країни (у постійних цінах 2016 року) у ІІ кварталі цього року зменшився на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору) у порівнянні із І кварталом 2020 року і на 11,4% проти ІІ кварталу 2019 року.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня Національний банк переглянув прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2020 році з 5% до 6%.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.