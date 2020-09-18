Номінальний ВВП України у ІІ кварталі 2020 року становив 867,8 мільярда

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за ІІ квартал 2020 року становив 867,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У розрахунку на одну особу номінальний ВВП України за ІІ квартал 2020 року становив 20,74 тис. грн. Зазначається, що реальний ВВП країни (у постійних цінах 2016 року) у ІІ кварталі цього року зменшився на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору) у порівнянні із І кварталом 2020 року і на 11,4% проти ІІ кварталу 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня Національний банк переглянув прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2020 році з 5% до 6%.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.