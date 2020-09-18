Фінансова система зберегла незалежність, попри постійні політичні атаки - Марченко

За два місяці перебування Кирила Шевченка на посту голови Національного банку фінансова система зберегла незалежність, незважаючи на постійні політичні атаки.

Про це в коментарі Укрінформу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"НБУ зберігає політику гнучкого курсоутворення та інфляційного таргетування, що вже підкріплено Основними засадами грошово-кредитної політики на 2021 рік, які було прийнято на попередньому тижні. Це свідчить, що Нацбанку в тісній взаємодії з Міністертвом фінансів вдалося виконати окреслені Президентом України завдання. Зокрема, в частині абсолютної незалежності Нацбанку як інституції із власним мандатом, яка зуміла не допустити втручання у свою політику з боку різних політичних груп та кіл", - заявив Марченко.

Очільник Мінфіну зауважив, що, завдяки високим професійним навичкам Шевченка, НБУ за два місяці вдалося посилити співпрацю з банками та міжнародними фінансовими інституціями, досягнувши збільшення обсягів кредитування реального сектору економіки.

За словами міністра фінансів, країна увійшла в нову передвиборчу гонку. Тому він не виключає, що політичні нападки на регулятора фінансового ринку лише посиляться.

"Враховуючи те, що країна увійшла в передвиборчу гонку, а підстав для виборчих маніпуляцій стає все менше, я не виключаю, що політичні атаки з боку певних груп та осіб на голову НБУ триватимуть і навіть посиляться. Утім, переконаний, у взаємодії з Мінфіном Нацбанк збереже свою відкритість, що є важливим для продовження розбудови фінансової системи", - підсумував Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

Шевченко неодноразово заявляв, що Нацбанк знаходиться в постійному діалозі як з МВФ, так і з іншими міжнародними партнерами.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від МВФ.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня