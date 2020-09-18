Україна збільшить витрати на медицину до 5% ВВП до 2023 року - Мінфін

Видатки на охорону здоров'я на рівні 5% ВВП буде можливо забезпечити до 2023 року.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Укрінформ.

"Передбачається, що на охорону здоров'я має виділятися 5% ВВП. До 2023 року ми до цього прийдемо. Але не може бути одразу стрибок із майже 3% до 5%, це нереально", - сказав Марченко.

Він наголосив, що для забезпечення витрати на охорону здоров'я на рівні 5% ВВП необхідно знайти додаткові 100 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, під будівлею Верховної Ради 18 вересня відбувається пацієнтська акція «Бюджет смерті-2021», учасники якої вимагають від депутатів збільшити видатки на охорону здоров'я у державному бюджеті на 2021 рік до 5% ВВП. Участь в акції беруть кілька десятків осіб.

Учасники акції закликають депутатів не погоджувати державний бюджет на 2021 рік в нинішній редакції та збільшити обсяг видатків на сферу охорони здоров'я до 5% ВВП - до 225 млрд гривень.