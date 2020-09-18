Економічне зростання та сумлінна сплата ПДВ поповнять бюджет на 82 мільярди – Марченко

Ліквідація схем ухилення від сплати ПДВ та відновлення економічної активності дозволить збільшити надходження до бюджету на 82 млрд грн.

Як передає Укрінформ, це заявив міністр фінансів Сергій Марченко представляючи проєкт Державного бюджету на 2021 рік у Верховній Раді.

"Наступного року за рахунок відновлення економічної активності, ліквідації схем ухилення від сплат ПДВ, ми плануємо додатково отримати до державного бюджету 82 млрд грн", - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Державного бюджету на 2021 рік передбачає зростання ВВП на рівні 4,6%, та інфляцію у 7,3%.