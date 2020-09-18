Україна експортувала понад 10 мільйонів тонн зерна з початку маркетингового року

Україна з 1 липня, коли розпочався 2020/2021 маркетинговий рік (МГ), по 18 вересня експортувала 10,33 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 1,17 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України з посиланням на дані Державної митної служби.

Зокрема, за вказаний період за кордон відправлено 7,0 млн тонн пшениці та 2,6 млн тонн ячменю. Також із початку маркетингового року експортовано 44,6 тис. тонн борошна.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і учасники зернового ринку у середині серпня погодили Додаток до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 МР. Згідно з документом, Україна цього маркетингового року експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

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За даними Мінекономіки, на 10 вересня українські сільгоспвиробники зібрали 38,7 млн тонн зернових та зернобобових культур із 9,8 млн га, або 64% прогнозованих площ.