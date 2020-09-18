Кабмін оприлюднив постанову про зміни на ринку тютюнових виробів

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про реалізацію експериментального проєкту “Національний оператор на ринку тютюнових виробів”, що була ухвалена на засіданні уряду 9 вересня.

Як передає Укрінформ, текст постанови розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, Національним оператором може бути юридична особа будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що має ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами та не менше п’яти років досвіду господарської діяльності у сфері оптової торгівлі тютюновими виробами на ринку України.

Зазначається, що серед завдань експериментального проєкту - вжиття невідкладних заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків, контрабандою та контрафактом, незаконними виробництвом та реалізацією тютюнових виробів; боротьба з негативним впливом “тіньового” сегмента ринку на обсяг податкових надходжень, а також налагодження якісного обміну інформацією між державою та суб’єктами ринку для контролю за обігом тютюнових виробів на всій території України.

Крім того, таким чином планується виконати зобов’язання України за Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом щодо системи контролю за обігом тютюнових виробів та сканування ідентифікаційного маркування (Track & Trace).

Як повідомляв Укрінформ, Державна податкова служба 31 серпня заявила, що за результатами перевірок понад чотирьох сотень виробників та оптових операторів тютюнового ринку вдалося упередити незаконне формування 1,4 млрд грн податкового кредиту з податку на додану вартість.