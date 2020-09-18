Комітету Ради представили програми держпідтримки АПК

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко презентував на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики програми держпідтримки АПК на 2021-2023 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"У тісній співпраці з аграрними асоціаціями, бізнесом та громадськістю, а також завдяки системній роботі у галузевих робочих групах ми напрацювали стратегію підтримки АПК на найближчі роки, розширили інструментарій та доповнили тими напрямами, яких аграрії найбільше потребують. Для нас важливо, щоб усі програми генерували позитивний ефект як в аграрній галузі, так і в економіці країни в цілому", - наголосив Петрашко.

Зокрема, планується 7 основних програм: Фінансова підтримка заходів в АПК (кредити, страхування); Підтримка виробництва нішевих культур (продовольча безпека); Підтримка фермерства; Підтримка садівництва, виноградарства, хмелярства; Картоплярство; Підтримка тваринництва; Часткова компенсація вартості сільгосптехніки.

Державна підтримка доповнюється програмами з розвитку промислового картоплярства, підтримкою виробництва нішевих культур.

Також за програмою здешевлення кредитів аграріям пропонується нові напрями – страхування агропродукції та компенсація за купівлю земель с/г призначення. Крім того, підтримка фермерів доповнюється напрямом з органічного виробництва та розширюється підтримка розвитку тваринництва.