Питання приватної залізничної тяги має вирішитися до кінця вересня – Криклій

Договір про допуск приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування має бути узгоджений до кінця вересня.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

Він сказав, що перед Укрзалізницею поставлене питання узгодити договір про допуск приватних локомотивів вирішено до кінця вересня.

"Цей проєкт є вкрай важливим та очікуваним для бізнесу протягом останніх років. Завдяки йому ще до набрання чинності закону “Про залізничний транспорт” ми зможемо дослідити, як функціонує ринок у зовсім інших умовах – за наявності одразу кількох перевізників. Відпрацюємо технічні та інші особливості в реалізації доступу до залізничної інфраструктури, визначимо можливі ризики в організації безпеки руху під час експлуатації приватних локомотивів”, - розповів Криклій.

Міністр зазначив, що незважаючи на відсутність прогресу в прийнятті нового закону “Про залізничний транспорт України”, Мініфраструктури продовжує реалізовувати плани, визначені Президентом, щодо створення конкурентного ринку залізничних перевезень.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів у грудні 2019 року ухвалив постанову "Про реалізацію пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Окрім вирішення проблеми нестачі тягового рухомого складу, метою проєкту також є перевірка готовності компаній до відкриття ринку залізничних перевезень.

Першим учасником експериментального проєкту стало ТОВ "Українська локомотивобудівна компанія". Відповідний наказ був виданий Міністерством інфраструктури України 26 серпня 2020 року.