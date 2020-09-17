Мінінфраструктури планує передати у концесію порт Ізмаїл

В Міністерстві інфраструктури планують передати в концесію Ізмаїльський морський торговельний порт.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр інфратруктури України Владислав Криклій під час круглого столу в Європейській бізнес асоціації.

За словами міністра, також у відомстві планують передати в концесію порт та паромну переправу в Чорноморську. Міністр розповів, що крім цього Фонд державного майна готує до приватизації Скадовський морський торговельний порт, Білгород-Дністровський морський порт та морський торговельний порт "Усть-Дунайськ".

"Ми задоволені тим як у нас пройшов перший концесійний конкурс по морським портам Херсон та Ольвія у Миколаєві. Це нас підштовхує, щоб рухатись далі", - зазначив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії Херсонького морського порту та порту "Ольвія".

Договір про передачу в концесію Херсонського морського порту компанії “Рисоіл-Херсон було підписано 26 червня 2020 року. Порт "Ольвія" було передано в концесію катарській компанії QTerminals 20 серпня.