Фонд держмайна оголосив другий аукціон із продажу об’єктів Укрспирту

Фонд державного майна виставив на продаж другий об'єкт ДП "Укрспирт" - Артемівське МПД (місце провадження діяльності), що в Харківській області.

Як передає Укрінформ, відповідне оголошення оприлюднене на сайті ФДМУ.

Торги відбудуться 20 жовтня на електронному майданчику Prozorro. Продажі.

На продаж виставлено окреме майно Артемівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт". До переліку входять 1 408 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Стартова ціна об'єкта - 29,662 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, перший об'єкт державного підприємства "Укрспирт" - Немирівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Немирівське МПД) - був виставлений на приватизацію через Prozorro.Продажі 15 вересня.

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У серпні цього року Укрспирт спільно із Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Низка об’єктів, до яких підведено комунікації, а подекуди — й залізничні лінії, потенційно можуть використовуватися як виробничі майданчики чи елеватори. Потенційними інвесторами у ході приватизації є виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та агрокомпанії, зацікавлені в переробці власної продукції.

Загалом, на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт".

Із 1 липня 2020 року вступив у дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року.

Таким чином, виробництво спирту до 1 липня наступного року здійснюватиметься в Україні виключно на державному та приватизованих підприємствах. А вже після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію чи будувати нові спиртові підприємства. Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації всіх спиртових заводів сягають майже 2,5 млрд гривень.