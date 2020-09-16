Кожному четвертому малому підприємцю відмовили в доступному кредитуванні

Кожний четвертий підприємець отримав відмову в участі в програмі "Доступні кредити 5-7-9%", таких виявилось близько 27%.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати експрес-опитування Європейської бізнес-асоціації (ЕВА) серед представників малого та мікробізнесу – учасників проєкту Unlimit Ukraine.

В Асоціації нагадали, що для стимулювання розвитку малого та мікробізнесу, зокрема, спрощення доступу до кредитування, на початку лютого 2020 року за ініціативи Президента України та Прем’єр-Міністра була запущена державна кредитна програма "Доступні кредити 5-7-9%".

За опитуванням ЕВА, майже кожному четвертому опитаному підприємцю відмовили в участі у програмі, таких виявилося 27%. У свою чергу, вдалося отримати кредит тільки 11% опитаних, а 10% - все ще очікують рішення по своїй заявці.

Ще 25% тільки планують подаватися на участь в програмі, 16% – не планують через невідповідність критеріям, а 11% – через відсутність зацікавленості.

При цьому 89% підприємців зверталися до державного банку, і тільки 11% – до комерційних. Серед виданих кредитів переважають невеликі суми. Зокрема, 50% ФОПів вдалося отримати до 500 тис. кредиту, 20% – від 500 тис. до 1 млн грн, 17% – від 1 млн до 3 млн і ще 13% отримали кредит на суму, що перевищує 3 млн грн.

У ЕВА зазначають, що опитування проводилось із 31 серпня до 15 вересня 2020 року серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine. В ньому взяли участь 62 підприємці – представники малого та середнього бізнесу. Unlimit Ukraine – платформа для розвитку малого та мікробізнесу, створена на базі Європейської бізнес-асоціації.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

За даними Міністерства фінансів на середину вересня, від моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 3 238 позик на загальну суму в 7,813 млрд грн. З них 6,334 млрд грн - на рефінансування попередньо отриманих позик, 1,255 млрд грн - на капітальні інвестиції та 223,87 млн грн – на поповнення оборотних коштів. Лише за другий тиждень вересня видано кредитів на понад 1 млрд грн.