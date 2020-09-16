Уряд запровадив електронний реєстраційний номер платника податків

Кабінет міністрів України схвалив запровадження електронного реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) у мобільному додатку Дія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Телеграмі.

Зазначається, що відтепер е-РНОКПП офіційно є цифровим аналогом паперового податкового номера.

Крім цього уряд своєю постановою затвердив механізм використання електронних копій документів у Дії. Завдяки цьому, торгові мережі, поштові відділення, банки та сервіси зможуть офіційно приймати цифрові документи.

В міністерстві наголошують, шо відтепер не буде ситуацій, коли документи з Дії не приймають.

Постанова містить перелік ситуацій, коли можна скористатися документами у смартфоні. Наприклад, під час надання послуг поштового зв’язку; проведення банківських операцій; на касах супермаркетів для підтвердження віку; надання адміністративних послуг; повернення коштів сплачених за товар, тощо.

Наразі е-РНОКПП та електронні копії документів доступні лише у версії застосунку Дія 2.0 для бета-тестерів. Однак вже скоро вони будуть доступні для всіх користувачів.