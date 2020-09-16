Петрашко назвав причини ускладнення "великої приватизації"

Основними причинами ускладнення приватизації великих підприємств в Україні є погіршення економічної ситуації, викликаної пандемією COVID-19, а також проблемність багатьох підприємств, які мають значні кредитні зобов’язання.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

“В умовах світової економічної турбулентності, спричиненої епідемією COVID-19, було прийняте свідоме рішення утриматися від великої приватизації до стабілізації ситуації на фінансових ринках. Це рішення базувалося на тому, що в таких “ковідних” умовах підготувати належним чином і продати компанію доволі складно”,- заявив Петрашко.

Він додав, що це проблематично навіть з технічної точки зору, адже інвестор має приїхати, провести due diligence, тобто детальну перевірку. До цього процесу треба залучити велику кількість людей і ресурсів.

Водночас міністр наголосив, що є прихильником, аби розблоковувати приватизацію якомога швидше і вже зараз давати можливість Фонду держмайна працювати з радниками.

“Адже робота радників – це перший крок до великої приватизації. Але хочу зауважити, що буквально пару тижнів тому уряд вже передав Фонду держмайна новий перелік зі 188 підприємств для підготовки їх до приватизації”,- звернув увагу міністр.

Другою великою проблемою він назвав те, що багато великих об’єктів як, наприклад, Одеський припортовий завод (ОПЗ), приватизуються уже багато років підряд.

“Багато таких підприємств не продаються, бо мають великі кредитні зобов’язання. Інвестор приходить і дивиться, що, наприклад, на ОПЗ боргів на мільярд, а йому не потрібно нової кредитної історії. Тому з Фондом держмайна потрібно попрацювати над тим, щоб «очистити» й підготувати такі проблемні підприємства до приватизації”,- повідомив міністр.

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Петрашко зауважив, що це питання обговорюватиметься з Верховною Радою, профільними комітетами.

“Якщо ми його вирішимо, то приватизація підприємств піде набагато успішніше. Важливим є вдосконалити підхід роботи з проблемними об’єктами. Тоді зможемо говорити про активний і широкомасштабний процес”,- підкреслив Петрашко.

Міністр наголосив, що його пріоритетом є “розблоковувати приватизацію і в наступному році продавати підприємства”.