Глави МЗС України і Австрії обговорили розвиток бізнес-проєктів в інфраструктурі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Федеральний міністр з питань європейських і міжнародних справ Австрії Александер Шалленберг обговорили розвиток бізнес-проєктів між Австрією та Україною в галузях інфраструктури та енергетики.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств у рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Австрія.

"Міністри обговорили амбітні проєкти в галузях інфраструктури та енергетики, які здатні посилити економічну взаємодію, збільшити обсяги торгівлі та інвестицій між Україною та Австрією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окремою темою розмови стала ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

"Глава МЗС України детально поінформував австрійського колегу про зусилля України з політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі у рамках Нормандського формату. Дмитро Кулеба висловив вдячність Австрії за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, тверду позицію щодо продовження санкційної політики ЄС проти Російської Федерації до повного виконання нею своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями", - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі і домовилися про подальшу координацію зусиль у протидії пандемії COVID-19 та подоланні її наслідків.