Медіа Група Україна оскаржить обрання "1+1 Інтернет" управителем активів УМХ

Медіахолдинг "Медіа Група Україна" оскаржить рішення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), згідно з яким "1+1 Інтернет" обрано управителем арештованих активів Українського медіа холдингу (УМХ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті «Медіа Група Україна».

"Медіа Група Україна" заявила, що звертається до суду та оскаржуватиме дії АРМА. У компанії наполягають, що результати конкурсу мають бути скасовані, а передача майна, майнових та корпоративних прав, цінних паперів УМХ має відбуватись згідно з нормами чинного законодавства України, а саме, через електронну систему ProZorro з відкритими даними попередньо проведеної оцінки активів, що виставляються на конкурс".

Крім того, у "Медіа Групи Україна", що належить олігархові Рінату Ахметову, ставлять запитання щодо конкурсної пропозиції, з якою "1+1 Інтернет" перемогла в конкурсі на обрання управителя для УМХ. А саме, прогнозований щомісячний дохід від діяльності Українського медіа холдингу у розмірі 32,276 млн грн (без ПДВ), з яких 7,99 грн переможець планує перераховувати до Державного бюджету. "Медіа Група Україна" заявляє, що її фахівці намагалися скласти реальну та об’єктивну економічну програму розвитку активів УМХ. Саме з цією метою вони надіслали офіційний запит до АРМА. Проте у відповідь отримали лише перелік юридичних осіб.

"Жоден відповідальний економіст чи фінансист на основі цієї інформації не став би складати бізнес-програму, яка має гарантувати динамічний розвиток цих активів, а також щомісячні мільйонні відрахування до бюджету", - заявили у "Медіа Групи Україна".

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Як повідомляв Укрінформ, за підсумками розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору управителя активами Українського Медіа Холдингу. Тендерний комітет АРМА більшістю голосів ухвалив рішення про обрання переможцем конкурсу ТОВ "1+1 Інтернет", яке входить у групу "1+1 медіа" Ігоря Коломойського. Водночас, обраному управителю необхідне також погодження Антимонопольного комітету на предмет допустимої концентрації активів.

Як зазначили в АРМА, переможець відбору запропонував найбільш вигідні економічні умови управління активами, зокрема найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до Державного бюджету у розмірі 5 млн грн, а також прогнозовані надходження до держбюджету у сумі майже 8 млн грн щомісяця. Пропозиції інших учасників були у кілька разів меншими.