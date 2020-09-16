Медіа Група Україна оскаржить обрання "1+1 Інтернет" управителем активів УМХ

Медіа Група Україна оскаржить обрання "1+1 Інтернет" управителем активів УМХ
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті «Медіа Група Україна».
"Медіа Група Україна" заявила, що звертається до суду та оскаржуватиме дії АРМА. У компанії наполягають, що результати конкурсу мають бути скасовані, а передача майна, майнових та корпоративних прав, цінних паперів УМХ має відбуватись згідно з нормами чинного законодавства України, а саме, через електронну систему ProZorro з відкритими даними попередньо проведеної оцінки активів, що виставляються на конкурс".
Крім того, у "Медіа Групи Україна", що належить олігархові Рінату Ахметову, ставлять запитання щодо конкурсної пропозиції, з якою "1+1 Інтернет" перемогла в конкурсі на обрання управителя для УМХ. А саме, прогнозований щомісячний дохід від діяльності Українського медіа холдингу у розмірі 32,276 млн грн (без ПДВ), з яких 7,99 грн переможець планує перераховувати до Державного бюджету. "Медіа Група Україна" заявляє, що її фахівці намагалися скласти реальну та об’єктивну економічну програму розвитку активів УМХ. Саме з цією метою вони надіслали офіційний запит до АРМА. Проте у відповідь отримали лише перелік юридичних осіб.
"Жоден відповідальний економіст чи фінансист на основі цієї інформації не став би складати бізнес-програму, яка має гарантувати динамічний розвиток цих активів, а також щомісячні мільйонні відрахування до бюджету", - заявили у "Медіа Групи Україна".
Як повідомляв Укрінформ, за підсумками розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору управителя активами Українського Медіа Холдингу. Тендерний комітет АРМА більшістю голосів ухвалив рішення про обрання переможцем конкурсу ТОВ "1+1 Інтернет", яке входить у групу "1+1 медіа" Ігоря Коломойського. Водночас, обраному управителю необхідне також погодження Антимонопольного комітету на предмет допустимої концентрації активів.
Як зазначили в АРМА, переможець відбору запропонував найбільш вигідні економічні умови управління активами, зокрема найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до Державного бюджету у розмірі 5 млн грн, а також прогнозовані надходження до держбюджету у сумі майже 8 млн грн щомісяця. Пропозиції інших учасників були у кілька разів меншими.