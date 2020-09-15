Мінфін продав держоблігацій іще на 6 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 вересня залучило до держбюджету 6,025 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це Мінфін повідомляє у Фейсбуці.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам 2 випуски цінних паперів в національній валюті і один в іноземній валюті. Строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні - 6 місяців та 2 роки, а в доларах США - 1,1 року", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що від розміщення гривневих 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 2 млрд грн, а від 2-річних – 894 млн грн. Середньозважена дохідність 6-місячних гривневих ОВДП не змінилась (7,82%), тоді як дохідність за 2-річними гривневими паперами становила 10,43%.

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У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 112 млн дол. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною - 3,5%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП 8 вересня залучило до державного бюджету 987 млн грн в еквіваленті.