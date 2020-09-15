В Укрзалізниці спростовують інформацію про закупівлі дизпалива за завищеними цінами

В АТ "Укрзалізниця" спростовують інформацію щодо закупівлі дизельного пального за завищеними цінами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що дизельне пальне Укрзалізниця закуповує за рамковою угодою з постачальниками, механізм якої побудований на застосуванні котирувань агентства Platts з врахуванням курсів валют, що дозволяє компанії отримувати справедливу ціну при коливаннях світових цін на нафтопродукти та, як наслідок, закуповувати дизельне пальне максимально вигідно й прозоро. При цьому широке коло постачальників унеможливлює встановлення монополії на поставку.

В Укрзалізниці наголошують на некоректності порівняння розрахункової ціни, закладеної у фінансовому плані компанії, із фактичною ціною на момент поставки, оскільки ціна може змінюватись на основі світових цін, курсу валют та бути нижчою за середньоринкову.

Відтак аналіз ефективності закупівлі палива по відношенню до середньоринкових цін, стверджують у компанії, показує, що у 2020 році загальна економія склала 186,6 млн грн.

Крім цього, станом на 1 вересня 2020 року за рахунок зменшення обсягів перевезень скоротилися витрати на пальне, і в цілому, за рахунок скорочення витрат пального та економії на цінах компанія в поточному році вже заощадила близько 3,3 млрд грн.

Читайте також: Укрзалізниця контролюватиме закупівлі в інтерактивному режимі

Як повідомлялося, днями деякі українські ЗМІ поширили інформацію про те, що Укрзалізниця закуповує дизельне пальне за цінами вище ринкових.