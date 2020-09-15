Голова НБУ застерігає від визнання неконституційним закону про Фонд гарантування

Визнання закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб неконституційним немає жодних підстав. Крім того, таке рішення підірве довіру до банківської системи України і може зашкодити репутації країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку з посиланням на виступ голови НБУ Кирила Шевченка на засіданні Конституційного Суду, де розглядається питання щодо конституційності системи гарантування вкладів фізичних осіб.

"Мета Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" завжди була та залишається незмінною – захищати права та інтереси громадян, які вкладають кошти в українські банки. Фонд гарантування вкладів створювався для підвищення довіри до банківської системи. З цим завданням він успішно впорався. Норми закону захистили майже 2 млн вкладників. Упродовж 2014–2020 років їм було виплачено понад 90 млрд грн гарантованого державою відшкодування", – сказав Шевченко на засіданні Конституційного Суду.

Голова НБУ пояснив, чому визнання неконституційним закону про систему гарантування вкладів не має жодних підстав.

По-перше, повноваження Національного банку та Фонду гарантування вкладів чітко розмежовані на законодавчому рівні. Вони не суперечать один одному та не містять дублюючих положень.

По-друге, Фонд гарантування вкладів підзвітний Верховній Раді, Кабінету Міністрів та Національному банку. Представники цих держорганів беруть участь у діяльності вищого органу управління Фонду – його адміністративної ради. Твердження, що Фонд нікому не підпорядковується, – хибне.

По-третє, закон дозволив прискорити терміни задоволення вимог вкладників та відшкодовувати їм кошти оперативніше.

По-четверте, принцип рівності вкладників банків суворо дотримується, а не порушується, як стверджується в поданні.

По-п’яте, упродовж 2015–2020 років до закону неодноразово вносилися законодавчі зміни внаслідок ухвалення 12 законів. Усі зміни були спрямовані на удосконалення норм і захисту інтересів вкладників. Окрім цього, закон забезпечив виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Визнання Закону неконституційним нашкодить репутації країни.

Також Шевченко наголосив, що визнання Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" неконституційним зруйнує систему гарантування вкладів, підірве довіру до банківської системи і врешті зашкодить інтересам держави та громадян.

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Як повідомлялося, у червні КС поновив слухання у справі щодо неконституційності закону про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Голова Фонду Світлана Рекрут звернулася до Президента Володимира Зеленського з проханням скликати РНБО через загрозу державного масштабу в економічній сфері.

У листі стверджувалося, що "задоволення КСУ конституційного подання в повному обсязі миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків". Водночас наслідки використання такого прецеденту в конституційному поданні матиме катастрофічний характер як для діяльності Фонду, Кабінету Міністрів, Національного банку України та інших органів, так і для стабільності всієї фінансової системи України.

У серпні 2020 року Велика палата КС закрила провадження у справі за поданням 74 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".