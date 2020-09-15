Євроконтроль прогнозує збитки авіагалузі на рівні €140 мільярдів

Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) прогнозує збитки авіагалузі Європи на рівні 140 млрд євро за підсумками цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) з посиланням на Євроконтроль.

"Враховуючи чинні обмеження, актуальний сценарій "Current Status Scenario" передбачає ймовірність низького попиту пасажирів на туристичні та бізнесові поїдки, скорочення активності авіакомпаній у відповідь на обвал подальших бронювань, дуже повільне відновлення міжконтинентальних перевезень. З огляду на це у Європі протягом 2020 року потенційно може виникнути загальний збиток близько 140 млрд євро для авіакомпаній, провайдерів аеронавігаційних послуг та аеропортів", - йдеться у повідомленні.

Зазначають також, що згідно з новим актуальним сценарієм Євроконтролю "Current Status Scenario", загальна кількість польотів, що очікується в Європі, буде нижчою на 55%, ніж у 2019 році, тобто менше на 6 мільйонів рейсів.

Генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан зауважив, що наразі авіагалузь "йде назад" і бракує координації між державами щодо управління повітряними перевезеннями.

"Багато незрозумілого і дуже мало впевненості пасажирів. Наш новий поточний сценарій міг би покращитись, якби між державами було більше координації щодо злагоджених дій по тестуванню та виробленню загальних критеріїв епідеміологічної оцінки для повітряних подорожей. Це дало б більше прогнозованості. Ситуація може стати гірше, якщо держави продовжать вводити загальні обмеження та карантинні заходи - такий підхід вбиває галузь подорожей та туризму. Ми підтримуємо пропозиції Європейської комісії щодо гармонізації та закликаємо всі сторони їх прийняти",- сказав він.

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У Євроконтролі також зауважили, що у відповідь на спалахи COVID-19 по всій Європі з середини серпня держави вводять індивідуальні національні обмеження, карантинні вимоги та заходи тестувань, які в першу чергу відповідають національним епідеміологічним оцінкам та національним заходам охорони здоров’я. Часто про ці заходи подорожувальники дізнаються в останній момент.

Також зазначають, що до 13 вересня трафік у Європі за місяць вже знизився на 53% порівняно з аналогічним періодом 2019 року, що вже на 13 процентних пунктів нижче попереднього прогнозу Євроконтролю з цифрою -40% на весь вересень.