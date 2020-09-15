Законопроєкт про податкову амністію поданий до ОП ще в липні - Марченко

Законопроєкт про податкову аміністію було подано в Офіс Президента ще в липні, нині щодо нього тривають дискусії.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Законопроєкт ми подали в Офіс президента ще в липні. Зараз тривають дискусії. Це дуже серйозне питання політичного характеру, щоб Мінфін чи Кабмін його вносив. Це має бути серйозний рівень довіри, і тому це має бути саме президентське питання", - сказав Марченко.

Як повідомлялося, 20 травня Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що закон про амністію капіталів готовий, зазначивши, що необхідно "перегорнути цю сторінку історії, щоб усі громадяни хотіли бути платниками податків".