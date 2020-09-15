Ціни на нафту продовжують знижуватися

На торгах 15 вересня нафта продовжує слабо дешевшати після незначного зниження цін за підсумками попередньої сесії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 15 вересня склала 39,49 дол. за барель, що на 0,3% нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 14 вересня ці контракти подешевшали на 0,22 дол. за барель (на 0,6%).

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить 37,16 дол. за барель, що на 0,27% нижче за рівень попереднього сесії. У понеділок, 14 вересня, ці контракти подешевшали на 0,09 дол. за барель (на 0,02%).

Перспективи світового попиту на нафту залишаються невеселими, зазначає агентство Bloomberg, що чинить тиск на ціни, однак фондові ринки зростають, і інвестори бачать в цьому сигнал посилення ділової активності, яке, на їхню думку, має підтримати попит.

Чергове припинення операцій нафтокомпаній у Мексиканській затоці через наближення шторму також стримує зниження цін на нафту.

Британська нафтокомпанія BP Plc вважає, що пік світового попиту на нафту, можливо, буде пройдений у найближчі кілька років. В прогнозі розвитку світової енергетики на період до 2050 року, опублікованому BP Plc 14 вересня, розглядаються три можливі сценарії глобального переходу до більш чистих видів палива, і всі вони припускають зниження попиту на нафту у найближчі 30 років.

Тим часом, ОПЕК у понеділок, 14 вересня знизила прогноз світового попиту на нафту у 2020 році. Згідно з новими оцінками, глобальне споживання нафти цього року скоротиться на 9,5 млн барелів на добу, до 90,2 млн барелів на добу. Раніше ОПЕК прогнозувала зниження попиту на 9,1 млн барелів на добу в цьому році. Організація також погіршила прогноз на 2021 рік.

"Нафта торгується нижче психологічно важливої ​​позначки в 40 дол. за барель, і це показує, що трейдери, ймовірно, замислюються про те, наскільки глибоким може виявитися падіння ринку в разі другої хвилі пандемії коронавірусу", - зазначає аналітик компанії Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Попит на нафту, за його словами, збільшився з моменту першої хвилі пандемії, однак він не відновився настільки, наскільки ринок сподівався, і прогнози на найближчі місяці є досить рівними.

"Пандемія COVID-19 ще не скінчилася, і нові випадки зараження фіксуються по всьому світу, що врешті-решт позначається на нафтовому ринку, залежному від споживачів", - цитує Тонхаугена видання MarketWatch.