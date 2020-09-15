Нацбанк послабив гривню на 10 копійок

Національний банк на вівторок, 15 вересня, послабив офіційний курс гривні на 10 копійок - до 28,0003 грн за долар.

Як передає Укрінформ, такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 28,0003 грн за долар проти 27,9003 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 33,2476 грн за євро проти 33,0674 грн за євро напередодні.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України встановлював курс гривні до долара США вище за 28 гривень останнього разу 31 березня 2020 року – 28,0615 грн за долар.

Фото: НБУ