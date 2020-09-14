Заступник глави МЗС і посол Ізраїлю обговорили вільну торгівлю між країнами

Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік та посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон наголосили на необхідності швидшої ратифікації ізраїльським урядом Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на зустрічі в понеділок, 14 вересня, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили низку питань двостороннього співробітництва, у тому числі активізацію двосторонніх контактів високого рівня та взаємодію України та Ізраїлю в рамках міжнародних організацій.

Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації на Близькому Сході, зокрема у контексті досягнутих за посередництва США домовленостей про нормалізацію відносин між Ізраїлем і ОАЕ та Ізраїлем і Бахрейном.

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"Д.Сенік та Дж.Ліон приділили окрему увагу співробітництву у торговельній сфері, зокрема наголосили на необхідності скорішої ратифікації ізраїльським урядом Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Сенік окреслив досягнення та виклики, які стоять перед зовнішньополітичним відомством України у контексті запровадження електронних сервісів і ресурсів.

Враховуючи значний досвід Ізраїлю, сторони обговорили можливості реалізації спільних проєктів у цій галузі, інформують у МЗС.

Також повідомляється, що Сенік «поінформував про кроки компетентних органів України задля утримання у правовому полі паломництва брацлавських хасидів до м.Умань для святкування 18 вересня Рош га-Шана – нового року за іудейським календарем, – та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації».

У контексті протидії пандемії COVID-19 співрозмовники обмінялися інформацією стосовно заходів, які вживають уряди обох країн у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу, та обговорили напрямки подальшої взаємодії, повідомляють у МЗС.

Як повідомлялося, Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тисяч прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

Фото: МЗС