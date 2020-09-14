У Мінфіні очікують 2,7 мільярда додатково від пропонованих змін до Податкового кодексу

Затверджений Кабінетом Міністрів проєкт змін до Податкового кодексу підвищить рівень адміністрування податків, покращить умови введення бізнесу та, як наслідок, сприятиме збільшенню надходжень податків та зборів до державного бюджету наступного року на 2,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"14 вересня Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законів України в частині забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Проєкт закону розроблено з метою збільшення надходжень до державного бюджету в 2021 році", - йдеться у повідомленні.

Реалізація норм законопроєкту дозволить збільшити надходження податків і зборів до державного бюджету на 2,7 млрд грн, до місцевих бюджетів – на 0,5 млрд грн, зауважили в Мінфіні.

Зокрема, передбачається покращити умови ведення бізнесу. Так, для сільгоспвиробників не нараховуватимуться зобов’язання з ПДВ у випадках форс-мажорних обставин (втрата врожаю, падіж поголів’я). Крім того, із складу доходів платників єдиного податку запропоновано виключити кошти державної підтримки від Фонду розвитку підприємництва та Фонду розвитку інновацій, із складу доходів фізичних осіб – підприємців та громадян - суми, отримані від Фонду розвитку інновацій.

Також Мінфін анонсує "виправлення неузгодженостей законодавства щодо маркування рідин для електронних сигарет", усунення неузгодженостей законодавства про ліцензування обігу пального із законодавством про працю тощо.

Для підвищення рівня адміністрування податків змінами до Кодексу передбачено скасувати мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок, списати суми фінансових санкцій (штрафів та пені) за умови повного погашення сум податкового боргу протягом 6 місяців, на який нараховані такі санкції.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 14 вересня оприлюднив на Урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція - на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП, заявив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко.