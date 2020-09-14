Уряд планує наступного року збільшити видатки на оборону на 21,4 мільярда

Видатки зведеного бюджету на безпеку та оборону у 2021 році зростуть з 245,8 млрд грн, що становить 5,45% ВВП у 2020 році, до 267,2 млрд грн (5,93% ВВП).

Про це йдеться в презентації Міністра фінансів Сергія Марченка проекту держбюджету на 2021 рік, передає Укрінформ.

Крім того, видатки на грошове забезпечення (з нарахуваннями) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських у наступному році планується збільшити на 8,3 млрд грн. Так, якщо у поточному 2020 році ці видатки становили 122,7 млрд грн, то у 2021 році сума збільшиться до 131,0 млрд грн.

Для порівняння, видатки зведеного бюджету на безпеку та оборону у 2018 році становили 191,7 млрд грн (5,39% ВВП), у 2019 - 218,0 млрд грн (5,45% ВВП).

Як повідомляв Укрінформ, проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4%, до 64,6% ВВП.