З усіх видів моторного пального подорожчав лише скраплений газ – Держстат

Із серпня 2019 по серпень 2020 року подешевшали всі види моторного пального, крім скрапленого газу, який виріс в ціні на 2,2%, до 12,01 грн за 1 л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У серпні 2020 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 22,11 грн за 1 л (на 20,0% менше, ніж у серпні 2019 року); бензину А-95 – 23,22 грн за 1 л (на 19,3% менше); дизельного пального – 22,45 грн за 1 л (на 19,8% менше). Скраплений газ із серпня 2019 року по серпень 2020 року подорожчав на 2,2%, до 12,01 грн за 1 л.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у серпні 2020 року проти липня 2020 року зменшилися на 0,2%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,2%, проти серпня 2019 року – на 2,5%. Загалом за січень-серпень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.