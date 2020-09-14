Президент очікує від уряду пропозицій щодо допомоги аграріям, потерпілим від посухи

Президент Володимир Зеленський очікує від уряду оперативних пропозицій щодо допомоги фермерам та аграріям, які зазнали втрат через посуху.

Як передає Укрінформ з посилання на пресслужбу глави держави, про це йшлося під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента.

"Президент наголосив, що очікує від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозицій щодо допомоги потерпілим від посухи фермерам та аграріям уже зараз, а не лише на майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед цим Володимир Зеленський запитав міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка про допомогу фермерам та аграріям, які постраждали цьогоріч через велику посуху.

Урядовець повідомив, що аграрії та фермери подали заявки на кредити на загальну суму 360 млн грн. 80% цих заявок було схвалено. Водночас у бюджеті на наступний рік заплановано виділити фінансування на впровадження системи страхування та розширення програм зрошення на півдні України.

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Також він нагадав, що був проголосований законопроект про портфельні гарантії № 3659-д, яким передбачено запровадження механізму портфельних держгарантій у максимальному обсязі до 5 млрд грн на наступний рік, поінформували в ОП.