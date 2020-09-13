Україна вже експортувала понад 9 мільйонів тонн зерна нового врожаю

Україна вже експортувала понад 9 мільйонів тонн зерна нового врожаю

Укрінформ
 Станом на 11 вересня з початку 2020/21 маркетингового року українські аграрії експортували 9,2 млн тонн зерна, що на 1,1 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:

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  • пшениці — 6,1 млн тонн;
  • ячменю — 2,3 млн тонн;
  • жита — 1,5 тис. тонн;
  • кукурудзи — 608 тис. тонн.

Україна також експортувала борошна пшеничного та інших культур — 40,2 тис. тонн.

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