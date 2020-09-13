Україна вже експортувала понад 9 мільйонів тонн зерна нового врожаю

Станом на 11 вересня з початку 2020/21 маркетингового року українські аграрії експортували 9,2 млн тонн зерна, що на 1,1 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України. Зокрема, на зовнішні ринки поставлено: Читайте також: В Україні розпочали збирання кукурудзи пшениці — 6,1 млн тонн;

ячменю — 2,3 млн тонн;

жита — 1,5 тис. тонн;

кукурудзи — 608 тис. тонн. Україна також експортувала борошна пшеничного та інших культур — 40,2 тис. тонн.