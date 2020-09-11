Економіка України під час коронакризи показала достатню стійкість – експерт

В умовах пандемії коронавірусу та пов'язаних з нею карантинних обмежень українська економіка продемонструвала достатню стійкість.

Про це в ефірі телеканалу ДОМ заявив директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський, передає Укрінформ.

На думку експерта, українська економіка ввійшла в коронакризу з "прийнятним рівнем інфляції та показала достатню стійкість".

"Якщо йдеться про валютний курс, можна буде спостерігати певні коливання. Я не виключаю деякого ослаблення гривні. Багато залежатиме від економічної політики, яка буде реалізовуватися найближчими роками у країні, ситуації, що складається у світі. Мені здається, що сьогодні українська банківська система є достатньо надійною", - зазначив Бураковський.

Він додав, що зниження облікової ставки Нацбанку до 6% - це крок до здешевлення кредитів і стимулювання економіки.

Як повідомляв Укрінформ, зниження облікової ставки до 6% було ухвалено рішенням правління Національного банку України від 12 червня 2020 року.