Експорт електроенергії скоротився на чверть за 8 місяців - Укренерго

Експорт електроенергії у січні - серпні становив 2,98 млрд кВт-год., що на 26% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ПрАТ "НЕК "Укренерго".

"Експорт електроенергії за 8 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,6 раза і становив 2,98 млрд кВт-год., демонструючи подальшу тенденцію до зростання. Водночас, порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний експорт електроенергії поки що залишається на 26% нижчим від показників минулого року (за 8 місяців 2019 року – 4,032 млрд кВт-год.)", - ідеться у повідомленні.

У серпні, порівняно з липнем, експорт електроенергії зріс в 1,3 раза - до 171,4 млн кВт-год.

Найбільшу частку в загальному експорті має Польща – 66%. У серпні експорт до Польщі становив 113,47 млн кВт-год. і був практично на рівні липневих показників.

Зростання експорту у серпні відбулося в Угорщину – у 3,7 раза (до 16,54 млн кВт-год.), Білорусь – у 2,9 раза (до 34,9 млн кВт-год.) та Румунію – в 1,6 раза (до 5,8 млн кВт-год.). Частка експорту у Білорусь при цьому зросла до 20,4%.

Постачання електроенергії у Словаччину в серпні скоротилося на 35% - до 680 тис. кВт-год., однак, як зауважили в Укренерго, це суттєво не вплинуло на загальну тенденцію зростання експорту.

"Тенденцію до зростання обсягів експорту та імпорту електроенергії можна пояснити активізацією зовнішніх ринків електроенергії, поступовим зростанням споживання та адаптацією економік країн до роботи в умовах карантину", - вважають в Укренерго.

Як повідомляв Укрінформ, експорт електроенергії в липні 2020 року сягнув 133 млн кВт-год, що на 30% більше, ніж у червні; ДП "НАЕК "Енергоатом" почало експортувати електроенергію до Білорусі.