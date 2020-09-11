В Україні розпочали збирання кукурудзи

У восьми областях України розпочалося збирання кукурудзи; станом на 10 вересня намолочено 107 тис. тонн цієї культури з площі 25,8 тис. га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Загалом на 10 вересня українські сільгоспвиробники зібрали 43,4 млн тонн основних культур із площі 12,3 млн га, з яких зернові та зернобобові культури становлять 38,7 млн тонн (з 9,8 млн га, або 64% прогнозованих площ).

Серед культур, збирання яких триває, вже намолочено:

проса – 138,3 тис. тонн із площі 80,6 тис. га (54% до прогнозу);

гречки – 46,8 тис. тонн із площі 36 тис. га (46%);

соняшнику – 1,98 млн тонн із площі 1,2 млн га (19%);

сої – 217,9 тис. тонн із площі 123,7 тис. га (9%).

Як повідомляв Укрінформ, Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) знизила прогноз валового урожаю пізніх культур 2020 року, зокрема по кукурудзі прогноз валового збору скоротився з 35,1 млн тонн до 32 млн тонн.

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Прогноз базується на результатах опитування членів агрономічного комітету УКАБ, проведеного 1-3 вересня.

За даними Держстату, у 2019 році в Україні було зібрано 35,8 млн тонн кукурудзи на зерно.