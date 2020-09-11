За рік кількість публічних акціонерних товариств скоротилася на 14%

Станом на 1 вересня 2020 року кількість публічних акціонерних товариств в Україні скоротилася до 1 310, або на 13,9% порівняно із 1 вересня 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 вересня 2020 року в Україні налічувалося 1 310 публічних акціонерних товариств, на 13,9% менше, ніж на 1 вересня 2019 року. Також за вказаний період кількість державних підприємств зменшилось на 1,5% (до 3 725), іноземних підприємств — на 0,8% (до 628), кредитних спілок — на 0,8% (до 1 056), приватних підприємств — на 0,1% (до 199 966).

Кількість приватних акціонерних товариств за період з 1 вересня 2019 року по 1 вересня 2020 року збільшилась на 0,3% (до 5 390), товариств з обмеженою відповідальністю — на 5,8% (до 694 271), фермерських господарств — на 2,5% (до 47 534), комунальних підприємств — на 6,0% (до 14 182), кооперативів — на 1,8% (до 28 358), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків — на 8,5% (до 34 128).

Кількість товарних бірж (621), недержавних пенсійних фондів (75) за вказаний період залишилася незмінною.