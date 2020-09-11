Посол України надав китайському інвестору пропозиції про участь у проєкті

Посол України в КНР Сергій Камишев надав генеральному директору українського представництва китайської компанії «Poly Changda» Жу Шанману пропозиції щодо перспективних інвестицій в рамках програми «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це за результатами зустрічі повідомляє пресслужба посольства України в Китаї.

Зазначається, що компанія має інтерес щодо своєї участі у розбудові великих об’єктів інфраструктури в Україні, де з 2013 року працює її офіс. Зокрема, наразі в центрі уваги «Poly Changda» участь у тендері на будівництво Київської обхідної дороги, оголошеного Державним агентством автомобільних доріг України. У ході зустрічі представники «Poly Changda» повідомили про актуальний стан ділової активності компанії в Україні.

«З огляду на значний досвід та ресурси компанії у сфері будівництва інфраструктури у ході зустрічі були надані пропозиції посольства щодо перспективних інвестиційних можливостей в Україні в рамках програми «Велике будівництво»», - йдеться у повідомленні.

«Poly Changda» є дочірньою компанією «China Poly Group Corporation Ltd.», одного з найбільших китайських підприємств у сфері будівництва об’єктів транспортної інфраструктури, мостів, тунелів, з/д, морських портів та аеропортів. Її бізнес охоплює понад 100 країн світу, вона входить до рейтингу Fortune 500 за обсягами операційних доходів та загальних активів.

Фото: china.mfa.gov.ua