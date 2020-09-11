«MFO summit 2020»: Небанківський фінсектор є найбільш динамічним сегментом

Небанківський фінансовий сектор є найбільш динамічним сегментом з новітніми підходами.

Про це заявила перша заступниця голови правління Нацбанку України Катерина Рожкова, виступаючи на саміті «MFO summit 2020» у Києві - щорічному профільному заході про бізнес, стратегію, джерела прибутку, тренди, ризики і технології в мікрофінансуванні.

«Варто відзначити, що сегмент небанківського фінсектору - це найбільш динамічний сегмент. По-перше, за останні 3 роки кількість таких компаній зросла майже на 30%. По-друге, МФО активно впроваджують різні новітні підходи і збільшують кредитні портфелі», – сказала Рожкова.

Вона нагадала, що Нацбанк давно співпрацює з небанківським сектором, а віднедавна став його регулятором і вже багато чому навчився у МФО.

«1 липня НБУ офіційно став регулятором небанківського фінансового сектору, хоча взаємодіяти ми почали ще 2 роки тому. За цей час ми як регулятор дуже багато чого навчилися від МФО», - зазначила Рожкова.

На її думку, зміни в операційних моделях і комунікаціях внаслідок коронакризи хоча й ускладнили життя, але водночас стали серйозним стимулом до розвитку та встановлення нових технологій у фінансовому секторі.

Тим часом учасники «MFO summit 2020» з фінтехкомапнії Moneyveo вважають, що високу прибутковість фінансових компаній забезпечують: нестандартний підхід, постійний пошук нового, чесність і прозорість у комунікаціях з клієнтом.

«Нестандартний підхід, постійний пошук нового і є основним стрижнем стратегії «blue ocean», згідно з якою й працює компанія Moneyveo. Зростання і високу прибутковість створюють компанії, здатні генерувати продуктивні бізнес-ідеї, що створюють не існуючий раніше попит на новому ринку, не піклуються про конкуренцію, а зосереджується на новому. Вважаю це ключовим у досягненні успіху будь-якої компанії, не лише на ринку МФО», - наголосила СЕО Moneyveo Альона Андронікова, яка розпочала свій виступ несподівано зі знайомства з гостями у залі, і презентація якої викликала неабияку цікавість в учасників секції «Стратегія і тактика. Нові правила ведення бізнесу».

Водночас комерційний директор Moneyveo Максим Параска вважає, що довіру клієнта до компанії формують чесність і прозорість у комунікаціях, які створюють креативні фахівці.

«Чесність та прозорість в комунікаціях формує довіру клієнта до компанії. Звісно, ключову роль в створенні цих комунікацій грає команда креативних, пристрасних і захоплених своєю справою людей; і їх експертність. Бо лише так можливо створити рекламу, яка стає настільки народною, що слугує для створення веселих мемів, що стають вірусними», - зазначив комерційний директор Moneyveo.

Він поділився з учасниками саміту досвідом «Як просто створити креативну рекламу, яку підхоплять мільйони людей?».

Під керівництвом Максима Параски в Moneyveo було запущено низку успішних маркетингових кампаній, які дозволили збільшити прибуток компанії у кілька разів та було удостоєно професійного визнання EFFIE Awards за ефективні рекламні кампанії. А маркетингова команда Moneyveo стала кращою маркетинговою командою України в категорії "Фінанси" за результатами 2019 року.

У фокусі «MFO summit 2020» були: стратегія розвитку мікрофінансового бізнесу і виживання під час кризи, зміна бізнес-моделей, сценарії для різних гравців ринку, тренди ринку кредитування, на що робити ставку в умовах зростаючої конкуренції, практики впровадження передових технологічних рішень для МФО, робота з лояльністю клієнтів і побудова з ними довгострокових відносин тощо.

Організатором заходу виступив BankOnline.

Фото: Moneyveo