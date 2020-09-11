ВВП за сім місяців зменшився на 6,2% - Мінекономіки

За попередніми оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, обсяги ВВП України за січень-липень 2020 року скоротилися на 6,2% порівняно з аналогічним періодом торік.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в огляді економічної активності за липень 2020 року, розміщеному на сайті Мінекономіки.

За підсумками січня-липня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів і послуг дещо уповільнилося, і становило 7,3% (проти 7,7% у першому півріччі 2020 року). Відповідно, зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 6,2%.

У міністерстві надали докладну інформацію про стан економіки в липні. Цього місяця на тлі продовження адаптації до діяльності в умовах карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння, а окремі - й зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку). Це свідчить про те, що процес поступового відновлення триває, і що більшість сфер економіки поступово оговтується після нокдауну (особливо у квітні).

Зазначається, що уповільнення темпів падіння зафіксовано, зокрема, у виробництві споживчих товарів короткострокового використання та товарів групи енергія, сфері транспорту, торгівлі, а також у сільському господарстві. Також порівняно з попереднім місяцем поліпшився індекс очікувань ділової активності.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, скорочення ВВП у другому кварталі 2020 року становило 11,4% проти відповідного показника торік.