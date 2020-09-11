Україна має збільшити податок на викиди СО2 - експерт

Одне із завдань, які Україна може виконати на шляху до "зеленого" економічного курсу, - це збільшення податку на викиди двоокису вуглецю (СО2).

Про це під час слухань у парламентському комітеті з питань інтеграції України з ЄС "Європейський зелений курс (European Green Deal)" сказав голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є речі, які Україна може зробити як "домашнє завдання". Наприклад - податок на (викиди з- ред.) СО2. Україна має дуже низьку ставку податку на СО2 - всього кілька євроцентів за тонну, тоді як у Європі податок сягає 25 євро за тонну", - сказав Копач.

За його словами, підвищення ставки податку може може створити джерело фінансування для низки болючих питань, наприклад, підвищення енергоефективності.

Як повідомлялось, в уряді розглядають різні підходи до реформування податку на викиди СО2, але головна мета – створити умови для реінвестування отриманих із податку коштів саме на енергоефективні заходи та декарбонізацію, з метою боротьби зі зміною клімату.

В Україні у 2019 році ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (CO2) стаціонарними джерелами зросла в 24 рази порівняно з 2018 роком і становить 10 грн за тонну. Депутати пропонували до 2023 року збільшувати ставку до 30 грн за тонну.