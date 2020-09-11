Міненерго шукає понад 4 мільярди на екомодернізацію теплової генерації

Україні для реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ) знадобиться понад 4 млрд грн, які будуть інвестовані у екологічну модернізацію теплової генерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Міненерго розпочало роботу над механізмами впровадження НПСВ, який був прийнятий Україною в 2017 році, ще до початку роботи нового ринку електричної енергії. Одним із першочергових завдань України в рамках виконання зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством є запровадження механізму фінансування заходів екологічної модернізації відповідно до вимог НПСВ. Відсутність такого механізму ставить під загрозу виконання НПСВ у встановлені строки. Адже для реалізації повного обсягу передбачених документом заходів необхідно понад 4 млрд гривень", - повідомляє пресслужба з посиланням на заступника міністра енергетики Максима Немчинова.

Зазначається, що у разі невиконання плану зі скорочення викидів Україна буде змушено достроково виводити з експлуатації вугільні енергоблоки, що, у свою чергу, призведе до нестабільного енергопостачання та загрози енергетичній безпеці України. Тому робоча група при Міненерго розпочала перегляд строків реалізації НПСВ та активно працює над механізмами фінансування будівництва пилогазоочисного обладнання на ТЕС відповідно до НПСВ.

Немчинов пояснив, що НПСВ прийнято до запровадження нового ринку електричної енергії, тому його нинішня редакція не відповідає ситуації, що склалася і в країні, і в енергетичному секторі.

"Слід переглянути потребу та строки встановлення пилогазоочисного обладнання на ТЕС, у зв'язку з поступовим заміщенням теплової генерації відновлюваними джерелами енергії. Однак у середньостроковій перспективі ми не можемо розраховувати лише на ВДЕ, оскільки для сталої роботи енергосистеми з високою часткою відновлюваних джерел потрібні маневрові потужності. Доцільно передбачити модернізацію на найбільш ефективних енергоблоках, які вже пройшли реконструкцію та яких потребуватиме енергосистема впродовж як мінімум 15-20 років. Це дозволить забезпечити потребу в маневруючих потужностях," - вважає заступник міністра.

За його словами, нині опрацьовуються три варіанти реалізації НПСВ та ведеться опрацювання варіантів механізмів фінансування.

"Тому ми звертаємося до Енергетичного Співтовариства з проханням щодо підтримки відтермінування реалізації НПСВ на 5 років. У будь-якому випадку виконання НПСВ залишається пріоритетним завданням для Міненерго", - прокоментував Немчинов.

Як повідомлялось, Національний план скорочення викидів був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів №796-р від 8 листопада 2017 року, в 2019 році до плану внесено зміни. Документ діє до 31 грудня 2033 року. Згідно з ним, Україна повинна скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від наявних великих спалювальних установок потужністю понад 50 МВт.