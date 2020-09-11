Інфляція у серпні прискорилася до 2,5% - Нацбанк

У серпні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 2,5% (з 2,4% у липні).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У місячному вимірі споживчі ціни знизилися на 0,2%. Споживча інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. і залишалася меншою порівняно з прогнозом, опублікованим у Інфляційному звіті НБУ за липень 2020 року. Подорожчання енергоносіїв та відображення ефектів слабшої гривні були здебільшого нівельовані сповільненням зростання цін на продукти харчування, зокрема за рахунок хорошого врожаю овочів та нарощення імпортної пропозиції окремих товарів.

Базова інфляція очікувано прискорилася (до 3,2% р/р). Сповільнилося падіння цін на непродовольчі товари (до 0,2% р/р). Це зумовлено як послабленням гривні в попередні місяці, так і реалізацією відкладеного попиту на окремі товари з боку споживачів. Так, меншими темпами падали ціни на побутову техніку та електроніку. Прискорилося зростання вартості автомобілів, ліків та інших медичних товарів. Натомість поглибилося падіння цін на інші товари не першої необхідності – одяг та взуття, посуд, домашній текстиль. Це може пояснюватися порівняно меншим впливом курсового чинника на них через наявність у підприємств запасів попередніх колекцій та здійснення закупівель наперед.

Втім продовжило сповільнюватися зростання цін на продовольчі товари (до 3,3% р/р). Зокрема, нижчими темпами дорожчала більшість молочних та борошняних виробів, продукти з риби та безалкогольні напої. Це пов'язано як зі збільшенням пропозиції, у тому числі за рахунок імпорту, так і з млявим попитом на більш дорогі вироби та продукти не першої необхідності. Темпи зростання цін на сирі продукти харчування суттєво знизилися (до 0,9% р/р). Цьому сприяло надходження нового врожаю, а також нарощення імпорту окремих товарів упродовж останніх місяців. Так, дешевшими, ніж торік, були картопля, буряк, капуста, банани, лимони. Сповільнилося подорожчання кабачків, огірків, часнику, яблук, молока. Під впливом слабкого попиту та достатньої пропозиції тривало зниження цін на свинину . Крім цього, знову подешевшали яйця, ймовірно через зниження зовнішнього попиту. Натомість ціни на помідори знову почали зростати. Через затримку достигання урожаю також дорожчими, ніж торік, були кавуни.

Темпи зростання вартості послуг незначно сповільнилися (до 8,2% р/р). Слабкий попит та посилення карантинних обмежень в окремих областях стримували зростання вартості послуг кінотеатрів, закладів громадського харчування, курсів іноземної мови. Сповільнювалося також зростання вартості медичних послуг. Натомість унаслідок реалізації відкладеного попиту стрімко скоротилися темпи падіння цін на туристичні послуги. Пожвавлення попиту населення та збільшення витрат бізнесу, у тому числі на дезінфекцію, призвели до подальшого прискорення подорожчання послуг закладів особистого догляду.

Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося суттєвіше, ніж очікувалося (до 5,2% р/р). Так, вартість природного газу для населення хоча й залишалася меншою, ніж торік, у серпні зросла з огляду на світовий тренд подорожчання енергоносіїв. Водночас динаміка цін на інші компоненти адміністративної інфляції (алкогольні напої, тютюнові вироби, тарифи на гарячу воду та опалення) була майже незмінною. Здешевлення палива продовжувало сповільнюватися (до 17,9% р/р), відображаючи зростання світових цін на нафту в останні місяці та значний попит на паливо через високу інтенсивність користування автомобілями в умовах пандемії коронавірусу. Фактична споживча інфляція залишається нижчою за цільовий діапазон 5% ± 1 в.п., однак із пожвавленням споживчого попиту та економічної активності на тлі низької бази порівняння минулого року очікується, що вона повернеться у межі цільового діапазону до кінця року.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у серпні 2020 року проти липня 2020 року зменшилися на 0,2%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,2%, проти серпня 2019 року – на 2,5%. Загалом за січень-серпень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.