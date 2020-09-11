Нацбанк послабив курс гривні

Національний банк України на п'ятницю, 11 вересня 2020 року, встановив офіційний курс гривні на рівні 27,8346 грн за долар.

Як передає Укрінформ, такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,8346 грн за долар проти 27,8296 грн за долар у четвер, курс гривні до євро встановлено на рівні 32,9687 грн за євро проти 32,768 грн за євро напередодні.

Нагадаємо, НБУ 10 вересня послабив офіційний курс гривні на 3 копійки — до 27,8296 грн за долар.