Україна цього маркетингового року експортувала олії майже на 17% більше
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Укрінформ
За підсумками 2019/2020 маркетингового року (МР) з України експортовано основних видів рослинних олій на 5,28 млрд дол., що на 16,9% більше, ніж у 2018/2019 МР.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба асоціації "Укроліяпром".
При цьому, експорт соняшникової олії за вказаний період збільшився на 10,2% у порівнянні із 2018/2019 МГ та сягнув рекордної позначки у 6,68 млн тонн (у вартісному вимірі – 4,9 млрд дол., на 17% більше, ніж у 2018/2019 МГ).
За прогнозами Міністерства сільського господарства США (USDA), у цьому маркетинговому році Україна залишиться світовим лідером з експорту соняшникової олії. За кордон буде відправлено 6,6 млн тонн продукції, або 54,9% світового експорту.
Як повідомляв Укрінформ, питома вага олійно-жирової продукції в експорті сільгосппродукції та продовольчих товарів з України у січні-травні 2020 року зросла до 34,3%.